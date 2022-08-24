Hakkari'de Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyetinin ağustos ayı toplantısı Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda, OSB'nin mevcut durumu ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, ilgili kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.