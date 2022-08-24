Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliğinin 2018'de coğrafi işaret tescil belgesi almak için yaptığı başvuru sonucunda kestane balı tescil edildi.

Kestane balının coğrafi işaret alması dolayısıyla Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın makamında Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cem Başar ve yönetim kurulunun katılımıyla program düzenlendi.

Kastamonu'nun Türkiye'nin en doğal ve temiz şehri olduğunu söyleyen Çakır, "Bu söylediklerimizin içini doldurmak için tüm birimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, meslek kuruluşlarımız, belediyelerimiz, kaymakamlıklarımızla güzel ve uyumlu iş birliği içinde yöremize ait ürünlerimizin, gıdalarımızın coğrafi işaret alması için yoğun çaba içindeyiz. Kastamonu bu konuda Türkiye çapında ilk 5'lerde yer alan ilimiz. 28'inci coğrafi işaretli ürünümüz kestane balı oldu" dedi.

"Yıllık 100-150 ton üretim gerçekleşiyor"

Kastamonu'nun kestane ormanları bakımından oldukça zengin olduğuna dikkat çeken Çakır, şunları söyledi:

"Cide, Doğanyurt, Abana, Bozkurt, İnebolu hattında kestane ormanlarımız yoğun şekilde mevcut. Buradan da ciddi şekilde kestane balı üretimi gerçekleştirilmekte. Burada 600-650 arasında bal üretimiyle uğraşan arıcımız var. Buradan yıllık 100-150 ton arasında kestane balı üretimi gerçekleşiyor. Bu sene haziran ayında gerçekleşen yağışlardan dolayı biraz rekoltenin altındayız ama her sene 100 tonun altına düşmeyen kestane balı üretimimiz var. Kastamonu, kestane balı denilince Türkiye'de pazarı olan bir bölge. Ürünümüzü pazarlamada çok ciddi sıkıntımız yok."