Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da tarım aracı devrildi: 12 yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde pat pat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2'si çocuk 12 kişi yaralandı.
Ağıdere Mahallesi’nde bahçeye fındık toplamaya giden Muhammet Cansız yönetimindeki tarım aracı, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araç üzerinde bulunan Türkan, Kardelen, Canan, Efe ve Duygu Toprak, Nursel ve Tuğba Demiral, Zeynep, Sude Naz, Fatma Sana ve Aysun Hamarat yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 17:56
- 17:50
- 17:10
- 16:57
- 17:03
Sıradaki Haber
Kastamonu'nun kestane balı coğrafi işaretle tescillendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz