Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de kayalıklardan düşen kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde alınan bilgiye göre, Ramazan E. (57), Menekşe Yaylası mevkisinde dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, AFAD, JAK ve AKUT ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan ilk müdahalede Ramazan E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
İp yardımıyla çıkarılan cenaze, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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