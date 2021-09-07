Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de kamyonet ile çarpışan servis minibüsünün sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kamyonet ile çarpışan servis minibüsünün sürücüsü hafif yaralandı.
G.A. idaresindeki 41 P 1250 plakalı servis minibüsü, İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi 145 Sokak kavşağında V.S'nin kullandığı 68 KH 580 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan G.A, 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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