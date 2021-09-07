TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Adli Yıl Açılışı ve Yargıtay Yeni Binası tebriki için Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Yargıtay Birinci Başkanvekili Adem Albayrak'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Albayrak, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’ya yeni adli yılda başarı dileklerini iletti.

2018 yılında inşaatı başlayan ve geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı tören ile açılışı yapılan Yargıtay Yeni Binası hakkında bilgi alan Albayrak, daha önce altı farklı yerleşkede hizmet veren Yargıtay’ın ödüllü binasının süreçleri tek fiziksel alanda toplamasının faydalı olacağına dair inancını bildirdi.

4. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu'ndaki yarışmada 'En İyi Sürdürülebilir Ofis Kategorisi'nde birinci seçilen binanın temiz enerji, çevre ve iklim dostu olmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyen TRT Yönetim Kurulu Başkanı, hem yeni binanın hem de Adli Yeni Yılın hayırlı olması dileklerini dile getirdi.