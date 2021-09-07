Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle uğraşanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 426,90 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Muş
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