Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iş yerinden hırsızlık yapılması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki iş yerine gelen Niyazi Uludağ, kapının açık olduğunu, kaynak ve kesme taşı motorlarının çalındığını fark ederek polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Bölgede bulunan başka bir iş yerinden de el aletlerinin çalındığı belirlendi.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin panelvanla iş yerine gelmeleri, bazı ürünleri alarak olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.