Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Balçık Mahallesi'nde faaliyet gösteren plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden çalışanlar, fabrikayı tahliye ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeden yükselen yoğun duman, ilçenin birçok noktasından görüldü.
Yangını kontrol altına alan ekiplerin alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Kocaeli
Son Haberler
- 10:22
- 10:26
- 10:23
- 10:18
- 10:07
Sıradaki Haber
Yılbaşı tatili ne zaman? 2022 resmi tatilleri hangi güne denk geliyor? 2022 tatil günleri…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz