Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de freni boşalan tır 5 araca zarar verdi
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freninin boşalması sonucu hareket eden tırın çarptığı 5 araç zarar gördü.
Güzeller Mahallesi Gençlik Caddesi'ne park edilen plakası henüz öğrenilemeyen tır, freninin boşalması sonucu hareket etti.
Park halindeki 5 araca çarpan tır, elektrik direkleri, çöp konteyneri, trafik lambası, aydınlatma panosu ve kamelyaya zarar vererek durabildi.
Kaza, araçlar ve çevrede hasara yol açtı.
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