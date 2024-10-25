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Güncel
AA 25.10.2024 17:27

Kocaeli'de fenalaşan doktor kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fenalaşan doktor İsa Turgay Ö., kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Kocaeli'de fenalaşan doktor kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

İlyasbey Aile Sağlık Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan İsa Turgay Ö., gece rahatsızlanması sonucu Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bağırsak rahatsızlığı nedeniyle ameliyata alınan İsa Turgay Ö., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Önal'ın cenazesi, yakınları tarafından hastaneden alınarak İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesine getirildi.

Törende konuşan İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, kendileri için beklenmedik bir kayıp olduğunu söyledi.

Kadıoğlu, İsa Turgay Ö.,'ın hastalarına ve kendilerine her zaman yardımcı olduğunu aktararak, "Çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin" dedi.

İsa Turgay Ö.,'ın cenazesi, alınan helalliğin ardından defnedilmek üzere Sakarya'nın Adapazarı ilçesine gönderildi.

Törene, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve İsa Turgay Ö.,'ın meslektaşları katıldı.

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