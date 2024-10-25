Açık 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 25.10.2024 17:00

Isparta'da bir öğrenci yurdunda çakmak gazı tüpleri patladı, 1 öğrenci yaralandı

Isparta'da, öğrenci yurdunda çakmak gazı tüplerinin patlaması sonucu bir öğrenci ağır yaralandı.

Isparta'da bir öğrenci yurdunda çakmak gazı tüpleri patladı, 1 öğrenci yaralandı

Modernevler Mahallesi'ndeki bir öğrenci yurdunun bodrum katında önce patlama oldu, ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Patlamanın olduğu odada kalan Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo ve Televizyon 3. sınıf öğrencisi Ramazan K. yaralandı.

Elleri, ayakları ve yüzünde yanıklar oluşan Ramazan K., sağlık ekiplerince önce Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı, ardından Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yapılan incelemede, patlamanın, odada bulunan çok sayıdaki çakmak gazı tüpünden kaynaklandığı belirlendi.

Yurtta kalan öğrenci Ahmet R., gazetecilere, bir anda bir patlama sesi duyduklarını ve hemen dışarıya çıktıklarını söyledi.

Patlama sonrası yangın çıktığını anlatan Ahmet R., "Alt kattaki odada patlama olmuş, bir yaralı vardı. Hastaneye kaldırdılar." dedi.

Kerim R. de arkadaşıyla patlamanın olduğu odanın yanındaki odada kaldığını, patlamanın ardından alevleri fark ettiklerini belirterek, alevlerin kendi odalarına sıçradığını ve kapının yıkıldığını kaydetti.

ETİKETLER
Isparta AFAD Doğalgaz
Sıradaki Haber
Gaziantep'te 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:34
YDUS başvuruları başladı
17:31
TPAO, Somali kara alanlarında da petrol arayacak
17:22
DMM, TUSAŞ'ın güvenliği ile ilgili iddiaları yalanladı
17:19
Uyuşturucu ve silah kaçakçılığına operasyon: 13 gözaltı
17:22
Numan Kurtulmuş: Saldırının hedefi sadece TUSAŞ değildi
17:36
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Akademi içinde hiçbir şekilde rehin olayı yaşanmamıştır
İsrail'in Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlediği saldırı
İsrail'in Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlediği saldırı
FOTO FOKUS
Denizkurdu-1 Tatbikatı Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de devam ediyor
Denizkurdu-1 Tatbikatı Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ