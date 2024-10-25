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Güncel
AA 25.10.2024 16:40

Gaziantep'te 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Gaziantep'te hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında hakkında "Birden fazla kişi ile birlikte silahla yağma ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K.N. Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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