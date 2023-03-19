M.Ş. idaresindeki İzmit Belediyesine ait çöp kamyonu, İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ'nin (İZAYDAŞ) atık döküm yolunda kontrolden çıktı. Kamyon, yaklaşık 70 metreden Büyükşehir Belediyesi Hurda Araç Toplama Merkezinin sahasına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü M.Ş. ile yanındaki işçi E.A. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.