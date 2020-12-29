Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Kocaeli'nde alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 5 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ev ve iş yeri aramalarında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
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