İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda kent genelinde 1-30 Eylül'de 468 uygulama ve 27 operasyon gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında tespit edilen 534 düzensiz göçmen, işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ayrıca düzensiz göçmenlerin barınması ve nakledilmesi faaliyetlerine karıştığı gerekçesiyle 35 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şüphelilerden 16'sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.