Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi 21:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 900 saman balyası yandı
[Fotograf: AA]
Çorum'da köy meydanına yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 900 balya saman yandı.
Merkeze bağlı Deliler köyünde Murat Gödekoğlu'na ait saman balyalarının bulunduğu alana yıldırım düştü.
Balyaların yandığını gören köylülerin ihbarı üzerine köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.
Yangında 900 balya saman kullanılamaz duruma geldi.
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