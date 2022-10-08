Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi 21:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.
33 yaşındaki Bedir Y. idaresindeki minibüs, Kahta-Siverek kara yolunun Kahta Çayı yakınlarında yol kenarına devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 2 yolcu yaralandı.
Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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