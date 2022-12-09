Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli ve bölge illerinde yakalanan 67 düzensiz göçmen, Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.