Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 12:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 67 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de yasa dışı yollarla yurda giren 67 yabancı uyruklu, ülkelerine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli ve bölge illerinde yakalanan 67 düzensiz göçmen, Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
Etiketler: Kocaeli Düzensiz Göçmenler
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