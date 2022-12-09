Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 21 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir araçta yapılan aramada, 21 kaçak cep telefonu bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 7 Aralık'ta ilçedeki bir araçta polis ekiplerince arama yapıldı.
Aramada, araçta 21 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.
Etiketler: Kocaeli
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