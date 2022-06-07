Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 21:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 50 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de yakalanan 50 yabancı uyruklu sınır dışı edildi.
Düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında komşu iller ve Kocaeli'de yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 50 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.
Yabancı uyruklular bugün sınır dışı edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kocaeli
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