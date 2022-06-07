3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları dünkü Kabine Toplantısı`nın ardından belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada kamu çalışanlarına müjdeyi verdi.

Erdoğan, "Ek gösterge artışıyla çalışanı ve emeklisiyle tüm kamu görevlilerine verdiğimiz sözü tutuyoruz. Kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık" dedi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin de düzenlemenin detaylarını TRT Haber`de değerlendirdi.

Daha önce düzenlemenin sadece öğretmen, polis, din görevlileri ve hemşireleri kapsayacağının bilindiğini söyleyen Zengin, düzenlemeden tüm memurların yararlanacağının altını çizdi.

Zengin, "Hiyerarşik düzeni bozan bir sistem olmaması için müdürlüklerde de düzenlemeler yapıldı" dedi. Buna göre, genel müdür yardımcılarının ek göstergesi 3600’den 4400’e çıkacak. Şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri 2200’den 3000’e yükselecek. Düzenleme yeni yılda yürürlüğe girecek, maaş ve ikramiye tutarları yılbaşındaki rakamlara göre yükselecek.

"Emekli ikramiyeleri yüzde 21-22 artacak"

Zengin, 3600 ek göstergeye çıkmış kamu görevlilerinin emekli maaşı ve ikramiyelerinin yüzde 21-22 oranında artacağı bilgisini verdi.

"Yüzde 25’e yakın bir artış olacak"

Tarkan Zengin: Yani şöyle 3600 ek göstergede tazminat yansıtma oranları 3000’den 2200’den 3600 çıkınca yüzde 85’ten yüzde 145’e çıkıyor, dolayısıyla 60 puanlık bir artış oluyor. Bu da emekli maaş ve ikramiyelerinde önemli bir artışa neden oluyor. 2200’den 3600 çıkan göstergelerde ise emekli maaşında yüzde 25’e yakın bir artış olacak.

Artışın memur maaşından çok emekli maaş ve ikramiyelerini etkileyeceğini söyleyen Zengin, “Aktif olarak çalışan memurların maaşları net 120 lira artacak. Zaten bu düzenlemenin bir maaş artış düzenlemesi olmadığı başından beri konuşuluyor. Çalışanların emekli oldukları takdirde, çalışırken aldıkları ile emekli olduklarında alacakları rakamlar arasındaki makası azaltan bir etkisi olması için yapıldı. Sonuç olarak aktif çalışmada çok kısmi bir artış olacak” dedi.

Örneklerle maaş artışı

Zengin, ayrıca maaş artışını örneklerle açıkladı:

"Emekli maaşlarında ek göstergesi 3000 olan bir kamu görevlisi şu anda 5 bin 627 lira maaş alıyor bu 3600 olduğu takdirde 6 bin 861 liraya çıkacak, 1234 liralık fark oradan devreye girecek. 2200 ek göstergesi olan kamu görevlisi ise şu anda 5 bin 470 liradan 6 bin 861 liraya çıkacak, oradaki fark da 1391 lira olarak yansıyacak. Emekli ikramiyesi de 44 bin 500 ile 50 bin 500 lira arasında değişecek.

İkramiyelerde artış ne olacak?

Tarkan Zengin: 2200 ek göstergesi olan kamu görevlisi 197 bin ikramiye alırken, 3000 göstergede 3000 bin lira, 3600 göstergede ise 248 bin lira alacak. Dolayısıyla 3000 bin ek göstergeden 3600’e çıkınca 45 bin 500 liralık fark var. 2200’den 3600’e çıkarken ise 50 bin 150 liralık bir fark söz konusu."

Bu kapsama bütün kamu görevlilerin alınması önemli bir şey olduğunu söyleyen Zengin, “Bu düzenleme Cumhuriyet tarihinde çok görülebilecek bir düzenleme sayılmaz. Elbette farklı beklentiler olabilir” dedi.

Herkesin bu düzenlemenin hayata geçtikten sonra, önceki durumundan daha ilerde bir noktada olacağını ifade eden Zengin, “Hiç göstergesi olmayanın bile artık 600 göstergesi olmuş olacak. Yani o sistem içerisinde kendini görmüş olacak” dedi.

Temmuz zammı ne olacak?

Zengin yapılacak zam oranlarına ilişkin şöyle konuştu:

“Memur ve memur emeklilerinin yılda iki zam dilimi var; ocak ve temmuz ayı. Zamlar toplu sözleşmeye göre alınıyor. Kamu görevlilerine yüzde 30,95 zam verilmişti. Ocak ayında toplu sözleşmeye göre yüzde 7,5 zam aldılar. İkinci zam dilimleri de yüzde 7. Yüzde 7’nin de TÜFE aşan kısmı da enflasyon farkı olarak verilecek. Ama yaklaşık olarak 5 aylık enflasyon farkı ve zamla birlikte yüzde 35,14 zam alacaklar. Artı olarak üzerine haziran ayı enflasyonu eklenecek.

Zengin, ayrıca şu bilgileri de verdi:

Kamu çalışanları dar ve sabit gelirliler için çalışmalar yapıldığını söylediler. Net bir şey söylemek için erken bu nedenle haziran ayı enflasyonunun bekleneceğini, ortaya çıkacak tabloya göre de adım atılacağını düşünüyorum. İşçi ve Bağkur emeklileri içi bu rakam yüzde 35,64 yani yarım puan fazla."