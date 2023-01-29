Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 3 bin 109 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gümrük kaçağı 3 bin 109 paket sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında operasyon gerçekleştirildi.
Bir ev ve araçta yapılan aramada, 3 bin 109 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
Etiketler: Kocaeli
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