Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 00:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de yasa dışı yollarla yurda giren 11 yabancı uyruklu, ülkelerine gönderildi.
Kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçlerince yakalanıp İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 11 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
Etiketler: Kocaeli
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