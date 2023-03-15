Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 00:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kilis'in Elbeyli ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
O.N'nin kullandığı otomobil, Elbeyli - Kilis kara yolunun 10'uncu kilometresinde su kanalına düştü.
Sürücü ile araçta bulunan A.N. ve E.N.N. yaralandı.
Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinde kaldırıldı.
Otomobil bulunduğu yerden çekici ile çıkartıldı.
Etiketler: Kilis
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