Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 00:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Kayseri'de 2 otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
M.G. yönetimindeki otomobil, H.A. idaresindeki otomobil ve A.K'nin kullandığı hafif ticari araç, Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü M.G, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası
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