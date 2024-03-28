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Güncel
İHA 28.03.2024 15:58

Kocaeli Valisi Hasan Şıldak hayırseverlerin iftar programına katıldı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, hayırseverler tarafından Eyüp Peygamber Camisinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Kocaeli Valisi Hasan Şıldak hayırseverlerin iftar programına katıldı
[Fotograf: İHA]

Vali Hasan Şıldak, il genelinde her gün farklı bir adreste düzenlenen iftar programlarına katılmaya devam ediyor.

Vali Şıldak, dün akşam ise iftar programı için Eyüp Peygamber Camisindeydi.

Cami avlusunda hayırseverlerin bağışları ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile ŞURKAV koordinesinde düzenlenen iftara katılan Vali Şıldak, bütün vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti.

Her akşam 500 kişilik yemeğin verildiği organizasyonla ilgili Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı’dan bilgi alan Vali Şıldak, çocuklarla yakından ilgilenerek ailelerle sohbet etti.

Program yapılan duanın ardından sona erdi.

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