Başkent Lefkoşa'daki Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törene, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, askeri erkan, siyasi parti ve derneklerin temsilcileri katıldı.

Törende, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu'ndan bir öğrenci "Vatana Şiir" isimli şiiri okurken, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Girne Bölge Başkanı Ersoy Taluğ da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Daha sonra Lefkoşa'daki Küçükkaymaklı mezarlığında anma töreni düzenlendi.

27-28 Ocak direnişi

27-28 Ocak 1958 olayları, Kıbrıs Türklerinin, İngiliz sömürge yönetimine karşı toplanıp Ada'nın taksim edilmesini talep eden gösterilerdi.

Kıbrıs Türk halkının gösterileri, İngilizler tarafından şiddetle bastırılırken; Lefkoşa ve Mağusa'da meydana gelen olaylarda 7 Kıbrıslı Türk şehit olmuştu.