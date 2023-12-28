Açık 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 28.12.2023 17:44

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ardahan'da ziyaretlerde bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs ile Türkiye arasında turizm faaliyetlerinin artacağına inanıyorum. Biz her zaman kendimizi büyük Türk milletinin ayrılmaz, kopmaz parçası olarak görüyoruz. Aramızdaki bağlar daha da güçlensin istiyoruz." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ardahan'da ziyaretlerde bulundu

Bazı programları dolayısıyla Ardahan'a gelen Tatar, Vali Hayrettin Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, valilikte yaptığı konuşmada, Ardahan'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kendisini sıcak karşılayan Ardahanlılara sevgilerini ileten Tatar, "Bu ziyaret ve temaslarımızda Kıbrıs'ın haklı davasını anlatıyoruz. Bizim için ziyaretler ve temaslar çok önemli. Gezilerimiz farklı bölgelere yönelik sürüyor. Bu iletişimi sürekli kurmak istiyoruz. Dolayısıyla aramızdaki bağların daha da pekişmesi ve daha gelişmesi için bu tür ziyaretleri önemsiyoruz. Ayrıca yeni nesil gençler birbirlerini daha iyi tanıma şansı buluyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca Sakarya'daki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Ardından valilikteki toplantı salonunda gazetecilerle bir araya gelen Tatar, Ardahan Üniversitesinde (ARÜ) konferans vereceğini hatırlattı.

Konferansta Kıbrıs'ın Türk dünyasındaki önemini anlatacağını belirten Tatar, şöyle konuştu.

"KKTC'nin Türk dünyası için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bizleri birbirimize bağlayan fedakarlıklardır, dolayısıyla bedeller bizim için önemli. Bizdeki mücadelelerin benzer tarafları var. Bu nedenle böyle ziyaretler ve temasların önemli olduğunu düşünüyorum. Kıbrıs ile Türkiye arasında turizm faaliyetlerinin artacağına inanıyorum. Biz her zaman kendimizi büyük Türk milletinin ayrılmaz, kopmaz parçası olarak görüyoruz. Aramızdaki bağlar daha da güçlensin istiyoruz. Ziyaretler daha da artsın, ekonomik, ticaret ve kültürel olarak artsın. Bunlar en büyük temennim ve dileğimdir."

ETİKETLER
Ardahan
Sıradaki Haber
Karabük'te 36 yıllık öğretmen, mesleğine gözyaşlarıyla veda etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:25
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:24
Müzeye dönüştürülen tarihi deniz feneri ziyaretçilerini bekliyor
17:44
Etil Alkol Takip Sistemi 2025'ün ilk çeyreğinde devreye alınacak
17:42
FETÖ ile irtibatta olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı
17:20
MASAK aracılığıyla el konulan mal varlığı tutarı 1 milyar liraya yaklaştı
17:27
Hakan Fidan'dan Yaşar Güler'e taziye ziyareti
Van-Bahçesaray kara yolunda düşen çığlar temizleniyor
Van-Bahçesaray kara yolunda düşen çığlar temizleniyor
FOTO FOKUS
Terör örgütü PKK'nın HDK dosyasına TRT Haber ulaştı
Terör örgütü PKK'nın HDK dosyasına TRT Haber ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ