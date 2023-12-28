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Güncel
AA 28.12.2023 17:24

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu üzerinden kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine belirlenen aracı kent girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçta bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Çiftlik köyünde ise İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık Organize Suçlar Şube ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve bulundurduğu tespit edilen E.Ö'nün evine operasyon düzenledi.

"Prens" isimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 1849 gram esrar maddesi, 34 gram kenevir tohumu, hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli E.Ö gözaltına alındı.

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