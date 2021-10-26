Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 11:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kızıltepe'de trafik denetimleri sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
Denetimde, vatandaşlar, emniyet kemeri takmaları ve araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları konusunda uyarıldı.
İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç da denetime eşlik etti.
Etiketler: Mardin Trafik Denetim Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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