Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da devrilen minibüsün sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde minibüsün dereye devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Murat Bektaş'ın (79) kullandığı 06 PG 951 plakalı minibüs, Zafer Mahallesi 1. kilometrede fındık ağaçlarına çarparak dereye devrildi.
Kazada, minibüs sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi, Refik Karataş (57) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karataş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Samsun
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