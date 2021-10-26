ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile Çin Başbakan yardımcısı Liu He'nin ekonomi üzerine konuştuklarının duyurulması ve bazı alanlarda işbirliğinin ele alınması risk iştahını destekleyen etkenler arasında öne çıktı.

Buna karşın, Çin'de koronavirüs salgınında artan vaka sayıları ve yeni bir emlak şirketinin daha tahvil ödemesini gerçekleştirememesi ise pay piyasalarında iyimserliği törpüledi.

Bugün açıklanan verilere göre Güney Kore'de Gayrisafi Yurt içi Hasıla 3. çeyrekte yüzde 0,3 artarak beklentilerin altında kalsa da aşılama oranının yüksek olduğu ülkede ekonomik faaliyetlerin 4. çeyrekte artacağı yönündeki tahminler dikkati çekiyor.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,94 yükselişle 3.049 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,03 artışla 7.443 puan oldu. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,34 azalışla 3.597 puana geriledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,77 artışla 29.106 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazanarak 144,04 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,10 yükselişle 60.957 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,54 düşüşle 25.988 puanda seyrediyor.