Türk Kızılay Tatvan Şubesi Başkanı Battal Taşar, yaptığı açıklamada, Kızılay'ın giyim yardımı, yardım kolisi, konserve, el dezenfektanı ve maske dağıtımının yanı sıra nakdi yardım da yaptığını, Tatvan Belediyesiyle ramazan boyunca her gün 3 bin kişiye sıcak yemek dağıttıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci ve ramazan ayı boyunca Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirten Taşar, şöyle konuştu:

"Koronavirüs salgını tedbirleri ve Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerinin sıkıntı yaşamaması için aralıksız çalışmalar yaptık. Bu çalışmamız 6 araç ve 28 personelle aralıksız devam etti. İlçemizde son bir buçuk yıl içinde yaklaşık 6 bin ihtiyaç sahibi kardeşimizi giyindirdik. 3 bin 800 et konservesi dağıttık. Kahvehanelerde çalışan 30, lokantalarda çalışan 130, berberlerde çalışan 50 ve diğer ihtiyaç sahibi kardeşlerimize nakdi yardımda bulunduk. Gıda paketi yardımı dağıtımlarımız devam ediyor."