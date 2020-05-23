Haber Giriş: Kaynak: AA, AA-DHA
İstanbul'da yangın
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.
İstanbul'da gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve Motosikletli Arama Kurtarma Destek Derneği sevk edildi. Kontrol altına alınan yangında bir kişi dumandan etkilendi, ölen olmadı.
Etiketler: istanbul yangınSon Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 16:28
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