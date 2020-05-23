İstanbul'da gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve Motosikletli Arama Kurtarma Destek Derneği sevk edildi. Kontrol altına alınan yangında bir kişi dumandan etkilendi, ölen olmadı.