Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 08:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kısa çalışma ödeneği devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı...
Kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kısa çalışma ödeneği uygulaması...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karara göre, 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 31 Mart 2021'e kadar uzatıldı.
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