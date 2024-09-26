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Güncel
AA 26.09.2024 14:51

Kırşehirli dağcılar, Neşet Ertaş'ı "Gönül Dağı"nda andı

Kırşehirli dağcılar, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ı, vefatının 12. yılında tırmandıkları "Gönül Dağı"nda türküleriyle andı.

Kırşehirli dağcılar, Neşet Ertaş'ı "Gönül Dağı"nda andı

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliğince organize edilen etkinlikte, 15 dağcı 1840 metre rakımlı Gönül Dağı'na tırmandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait araçla Kaman’ın Demirli köyüne ulaşan ekip, yaklaşık 2,5 saatlik yürüyüşün ardından zirveye ulaştı.

Kırşehirli dağcılar, Neşet Ertaş'ı "Gönül Dağı"nda andı

Zirvedeki Türk bayrağını değiştiren dağcılar, Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirdi.

Daha sonra inişe geçen dağcılar, yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün ardından Demirli köyüne ulaştı.

Köy muhtarı Köksal Bayram tarafından dağcılara gözleme ve ayran ikram edildi.

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Kırşehir Neşet Ertaş
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