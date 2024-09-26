Kırşehir'de yolcu otobüsleri sivil polislerce denetleniyor

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförlerinin seyahat boyunca trafik güvenliğine ilişkin davranışları, kurallara uygun araç kullanıp kullanmadığı, varsa ihlallerinin tespiti için denetim yapılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesinde görevli memurlar, bilet alarak "yolcu" gibi otobüse binip, Kırşehir'den diğer illere seyahat ediyor.

Yolculuk esnasında sürücülerin trafik kuralına uyup uymadığını, yolculara emniyet kemeri takmaları hususunda uyarı yapıp yapmadığını gözlemleyen görevli memurlar, varış noktasında sürücülere ve yolculara bilgilendirme yapıyor.

Bursa'dan Kırşehir'e otobüsle gelen görevli memur, başkasına ait takograf kartı kullanan sürücüye 3 bin 135 lira ceza uyguladı.

Memur, seyahat bitiminde yolculara, can kaybı ve yaralanmaların çoğunlukla yolcuların araç içinde savrulması veya araç dışına fırlayarak gerçekleştiğini, emniyet kemeri kullanmanın trafik kazası kaynaklı can kayıplarını yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 azalttığını anlatarak, emniyet kemerinin önemini vurguladı.