Açık 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 26.09.2024 19:35

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere yaptığı operasyonda, bir miktar uyuşturucu, 72 uyuşturucu hap, 48 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin lira ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'sine adli işlem uygulandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Afyonkarahisar
Sıradaki Haber
Niğde'de devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:30
KKTC Başbakanı Üstel'den uluslararası topluma "Gazze'deki soykırıma sessiz kalmayın" çağrısı
21:27
Kars'ta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
21:22
Bursa'da 7 işçi amonyak gazından zehirlendi
21:01
Hakkari'de kaçak altın operasyonu: 6 kilogram külçe ele geçirildi
20:54
Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde son aşamaya gelindi
20:45
Sahil Güvenlik sürüklenen bottaki 33 düzensiz göçmeni kurtardı
İsrail, Gazze'ye 88 cenazenin bulunduğu bir konteyner gönderdi
İsrail, Gazze'ye 88 cenazenin bulunduğu bir konteyner gönderdi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ