Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırşehir'de uyuşturucu satıcısı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'de gerçekleştirilen operasyonda 43 uyuşturucu hap ve 29 gram esrar maddesi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, kent merkezine Ankara'dan uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şehirler arası otobüs terminalinde hareketlerinden şüphelendiği A.M'yi takibe alan ekipler, Kayabaşı Mahallesindeki ikametine girdiğinde operasyon düzenledi.
İkamette ve şüphelinin üzerinde 43 uyuşturucu hap, 29 gram esrar ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan A.M, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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