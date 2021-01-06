İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Ortaköy kara yolunda ekipler, uygulama noktasında bir otomobilde 70 gram metamfetamin ve 5 gram kubar esrar, uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Sürücü B.Ö. ve araçtaki A.D. gözaltına alındı.