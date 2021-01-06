Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 16:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'de jandarma ekipler otomobilde yaptıkları aramada uyuşturucu ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Ortaköy kara yolunda ekipler, uygulama noktasında bir otomobilde 70 gram metamfetamin ve 5 gram kubar esrar, uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Sürücü B.Ö. ve araçtaki A.D. gözaltına alındı.
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