Duman 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 31.10.2024 10:17

Kırşehir'de soğuk havalar pekmez satışlarını arttırdı

Kırşehir'de vatandaşlar havaların soğumasıyla beraber pekmeze ilgi gösterince aktarlardaki stoklar tükendi.

Kırşehir'de soğuk havalar pekmez satışlarını arttırdı

Kırşehir'de, pekmez satışlarında artış yaşandığını söyleyen aktarlar, pekmezin bağışıklık sistemini kuvvetlendirme gibi bir özelliğinin de olması nedeniyle vatandaşlardan talep gördüğünü belirtti.

Aktarların en çok satan ürünü haline gelen pekmeze gösterilen ilgi, sezon bitmeden şehirdeki aktarlarda stoklarında tükenmesine neden oldu. Beklenen üzerinde talep olduğunu belirten aktar Osman Kımçak, "Havaların soğumasıyla birlikte hızlı şekilde pekmeze rağbet arttı. Havaların erken soğuması pekmez satışlarında artışa neden oldu. Şehir içi ve şehir dışından gelen insanlar pekmeze yöneldi. Elimizde bulunan stoklarda erken bitti" dedi.

Ünsal Gümüş ise "Pekmez satışlarında rekor artış oldu. Pekmez stoklarını çokça yapamıyoruz. Köylerden almaya özen göstermekteyiz. Beklenen üstünde soğuk etkisiyle satışlar oldu" diye konuştu.

Vücut direncini arttırıcı özelliğiyle bilinen pekmezin mevsim geçişlerinde düzenli kullanımı sonrasında gerekli faydayı sağladığı biliniyor. 

ETİKETLER
Kırşehir
Sıradaki Haber
Konya Beyşehir’de gıda kontrolörleri güvenilir gıda için seferber oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:44
UMKE'den deprem tatbikatı; deniz yolu ile tahliye planı oluşturuldu
11:41
Ukrayna: Rusya Harkiv'de apartmana saldırıdı 1 çocuk öldü, 34 kişi yaralandı
11:41
16 bin hektarı aşkın alanda ağaçlandırma yapılacak
11:36
Online alışverişte sanal kart uyarısı
11:41
Mesleki eğitim müfredatı sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda güncellenecek
11:37
Kanada, Hindistan'ı ilk kez "siber tehdit" olarak tanımladı
Düzce'deki antik kentte künk sistemleri ve kilise kalıntısına rastlandı
Düzce'deki antik kentte künk sistemleri ve kilise kalıntısına rastlandı
FOTO FOKUS
İspanya'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 95'e yükseldi
İspanya'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 95'e yükseldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ