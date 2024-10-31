Kırşehir'de soğuk havalar pekmez satışlarını arttırdı

Kırşehir'de, pekmez satışlarında artış yaşandığını söyleyen aktarlar, pekmezin bağışıklık sistemini kuvvetlendirme gibi bir özelliğinin de olması nedeniyle vatandaşlardan talep gördüğünü belirtti.



Aktarların en çok satan ürünü haline gelen pekmeze gösterilen ilgi, sezon bitmeden şehirdeki aktarlarda stoklarında tükenmesine neden oldu. Beklenen üzerinde talep olduğunu belirten aktar Osman Kımçak, "Havaların soğumasıyla birlikte hızlı şekilde pekmeze rağbet arttı. Havaların erken soğuması pekmez satışlarında artışa neden oldu. Şehir içi ve şehir dışından gelen insanlar pekmeze yöneldi. Elimizde bulunan stoklarda erken bitti" dedi.



Ünsal Gümüş ise "Pekmez satışlarında rekor artış oldu. Pekmez stoklarını çokça yapamıyoruz. Köylerden almaya özen göstermekteyiz. Beklenen üstünde soğuk etkisiyle satışlar oldu" diye konuştu.



Vücut direncini arttırıcı özelliğiyle bilinen pekmezin mevsim geçişlerinde düzenli kullanımı sonrasında gerekli faydayı sağladığı biliniyor.