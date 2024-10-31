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Güncel
İHA 31.10.2024 09:50

Konya Beyşehir’de gıda kontrolörleri güvenilir gıda için seferber oldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Konya Beyşehir’de gıda kontrolörleri güvenilir gıda için seferber oldu

İlçede faaliyet gösteren gıda üretim tesisleri ve iş yerleri denetime tabi tutularak ürünlerden analiz yaptırılmak üzere numuneler alındı.

Denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, ürün ve malzemeleri saklama şartlarının yanı sıra çalışanların kişisel hijyenleri ile satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu da kontrol edildi. Güvenilir ve sağlıklı gıda arzının sağlanması için ilçe sınırları içerisindeki tüm gıda üretim ve satış yerlerinin risk esaslarına göre kesintisiz olarak denetlendiği belirtildi.

Vatandaşların gerek toplu tüketim yerlerinde, gerekse alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığına ait 174 Alo Gıda hattını arayabilecekleri hatırlatıldı.

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Denetim Gıda Konya Tarım ve Orman Bakanlığı
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