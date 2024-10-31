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Güncel
AA 31.10.2024 09:47

Kırıkkale'de fener alayı düzenlendi

Kırıkkale Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

Kırıkkale'de fener alayı düzenlendi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayı için Belediye Başkanı Ahmet Önal ve vatandaşlar, belediye önünde toplandı.

Grup, bando eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Büyük Şehir Parkı'na kadar yürüdü.

Parkta düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Önal, gururlu ve mutlu olduklarını belirtti.

Bir asrı geride bırakan Cumhuriyet'in 101 yıl önce kurulduğunu aktaran Önal, "Aynı inanç, azim ve kararlılıkla o gün Cumhuriyet'i Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları kurdu. Onu yüceltecek, yükseltecek, yaşatacak olan kuşak burada. Cumhuriyet şehri Kırıkkale'de, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını adına yaraşır bir şekilde kutlamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Bilim Merkezi Çocuk Korosu, zeybek ekibi ve bando takımının sahne aldığı etkinlik, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

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Kırıkkale 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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