Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de "Sıra Kimde" oyunu sahnelendi
Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Sıra Kimde" oyununu izleyiciyle buluşturdu.
Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki oyunu çok sayıda kişi izledi.
Sait Sargın'ın yazdığı, Yavuz Tekin'in yönettiği oyunda madde bağımlılığının zararları anlatıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kentin kültür sanat alanında gelişimi noktasında birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.
Ekicioğlu, "Kırşehir Belediyesi olarak gerek yetişkinler gerekse de çocuklarımız için hiç ara vermeden tiyatro oyunlarını sahnelemeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Etiketler: Kırşehir
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