Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de otobüsün bagajındaki çantasında uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'de, yolcu otobüsünün bagajındaki sırt çantasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mucur ilçesi Kurugöl köyü kavşağındaki uygulama noktasında, İstanbul'dan Malatya'ya gittiği belirlenen yolcu otobüsünü durdurdu.
Yolculardan İ.A'nın hareketlerinden şüphelenen ekip, bu kişinin bagajdaki sırt çantasında bir kilogram metanfetamin buldu.
Gözaltına alınan İ.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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