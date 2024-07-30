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Güncel
AA 30.07.2024 16:07

Kırşehir'de midesinde 170 uyuşturucu kapsülü ele geçirilen 2 kurye tutuklandı

Kırşehir'de midesinde 1 kilo 300 gram eroin ve 550 gram Afyon sakızı bulunan kapsüller ele geçirilen İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir'de midesinde 170 uyuşturucu kapsülü ele geçirilen 2 kurye tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurda kaçak yollarla giren ve uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlenen İran uyruklu Y.S. ve H.S'nin seyahat ettiği yolcu otobüsünü kent girişinde durdurdu.

Ekiplerce şüphelilerin üzerinde ve çantalarında yapılan aramada uyuşturucuya rastlanmadı.

Halsiz ve tedirgin olduklarından şüphelenilerek ekiplerce hastaneye götürülen zanlıların çekilen röntgeninde, midelerinde çok sayıda kapsül tespit edildi.

Tıbbi müdahaleyle şüphelilerin birinin midesinden 126 kapsül halinde 1 kilo 300 gram eroin, diğerinin midesinden ise 44 kapsül halinde 550 gram Afyon sakızı çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan her iki zanlı da tutuklandı.

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