Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu Araban, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde "Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı ile Uyuşturucu Ticareti" suçuyla ilgili K.E, M.E, E.A, B.K, O.Ö. ve M.Ö. isimli 6 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilere yönelik eş zamanlı 6 adrese gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 500 gram uyuşturucu madde, 30 kök uyuşturucu bitkisi, 220 gram uyuşturucu madde tohumu, 9 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, bir hassas terazi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö, tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.