Kırşehir'de kamu kurumlarında afet farkındalık eğitimi verildi

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, deprem ve yangınlara karşı eğitim ve tatbikat programı gerçekleştirildi.

Kamu kurumları çalışanlarına, ülkede sıkça görülen afetlere yönelik afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere kazandırmak amacıyla temel bilgi ve kavramlar anlatıldı.

Kurum binalarında düzenlenen bilgilendirmelerin ardından, afet farkındalığı eğitimi verildi.

Çalışanları, afetlerle ilgili alınacak tedbirler, acil durumlarda bina tahliyesi, afet sigortası, ilk yardım, bina güvenliği, barınma ve toplanma alanları, deprem, sel, çığ, heyelan, yangın ve AFAD gönüllülük sistemi konuları anlatıldı.

Eğitimin ardından kurum çalışanlarına yönelik deprem anı uygulaması ve bina tahliyesi tatbikatı da gerçekleştirildi.