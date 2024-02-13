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Güncel
AA 13.02.2024 23:22

Kırşehir'de jandarmadan dolandırıcılık uyarısı

Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

Kırşehir'de jandarmadan dolandırıcılık uyarısı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, suçların önlenmesi ve vatandaşın maddi zarara uğramaması amacıyla dolandırıcılıkla ilgili broşür ve afiş hazırlandığı belirtildi.

Jandarma ekiplerince hazırlanan broşür ve afişlerin, il genelinde köy ve beldelerde vatandaşın görebileceği yerlere asıldığı vurgulanan açıklamada, kendisini jandarma, polis veya savcı olarak tanıtıp para talep edenlere inanılmaması konusunda halkın bilgilendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, güvenilir olmayan sosyal medya hesaplarından alışveriş yapılmaması, telefona gelen "Hediye çeki kazandınız", "Hakkınızda icra takibi başlatıldı", "Sigorta borcunuz var" gibi mesajlara itibar edilmemesi konusunda da vatandaşlara bilgi verildiği aktarıldı.

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